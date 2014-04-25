У Миколаєві русофіли, "вітренківці" та комуністи блокують міськраду

Про це повідомляє миколаївський портал "Преступности.net".

Повідомляється, що спочатку біля мерії протестували одні прихильники Компартії України, їх було близько 30 осіб. Вони виступили з вимогою зробити переоцінку пам'ятника Леніну, який був повалено 22 лютого.

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Незабаром до них підійшли ще близько ста осіб проросійських мітингувальників, на чолі з так званим "народним мером" екс-вітренковцем Дмитром Ніконовим. Демонстранти скандували: "Ісакова на нари!", "Антощенко відремонтував 2 БТРа, з яких ведеться бій за мирним жителям Слов'янська!", "Гранатурова геть з міськради!" та інше.

Через деякий час, до акції приєдналися також і спортсмени і тренери спортивної бази "Спартак". вони вийшли на пікет з плакатами: "Повернемо спортбазу "Спартак" народу", "Бабин - юда, віддай зарплату людям" та ін.

Після учасники пікету спробували потрапити до сесійної зали, однак їх не пустили, зупинивши на вході в мерію. Там вони зачитали своє звернення до влади. Через деякий час найбільш агресивні з мітингувальників почали сутички з міліцією. Учасники акції спробували потрапити в будівлю. У підсумку 10 людей проникли в мерію. Решту міліція не пропустила. Це викликало вкрай негативну реакцію у натовпу і вона зробили ще одну спробу потрапити всередину.

Читайте такожНа п'яти шахтах Ахметова почався страйк - гірники вимагають підвищення зарплат На площу перед мерією прийшли представники "Народного ополчення", які встали навколо будівлі мерії живим щитом.

В даний момент ситуація під міськрадою залишається напруженою, проте зіткнення більше не відбуваються. Учасники проросійського мітингу, називають активістів "Народного ополчення" "фашистами". Деякі з них вигукують, що хочуть в Росію.

Слід також зазначити, що, як повідомляв УНІАН раніше в Тернополі мітинг переріс у спробу штурму міської ради.