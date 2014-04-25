ЗМІ: Один з постових на Одещині закрив тілом кинуту гранату

Як повідомляє сайт МВС, в міліцію надійшло повідомлення про вибух, що стався о четвертій години ранку на блокпості в районі 7 км Овідіопольської дороги. Внаслідок даного інциденту були травмовані семеро людей, у тому числі один співробітник міліції.

Старший по блокпосту в Одесі на Овідіопольської трасі Ігор Павлович розповів Сегодня, як стався вибух.

Читайте такожДепутат Одеської облради: Не варто називати Одесу "південно-сходом""Близько четвертої ранку ми зайшли на територію блокпосту, огороджену шинами і мішками з піском, хотіли погрітися біля багаття, буквально на десять хвилин... Потім я почув виляск, схопився і лише встиг крикнути: "Граната!", і одразу побачив, як нам під ноги покотився снаряд. Я впав на нього (вартівці були в бронежилетах - ред.), граната розірвалася і поранила шістьох наших хлопців і одного співробітника ДАІ", - розповів Павлович.

Поранення у членів "Варти руху" середньої тяжкості в ногах осколки снаряда, а у старшого рани на обличчі, руках і ногах.

У лікарні зробили рентген, сказали, що є осколки, але витягувати їх нібито немає сенсу, самі випадуть... Допомогу нам надала польовий лікар у штабі, витягла в мене з ноги чотири осколка і один, великий, просто з вени на руці", - повідомив потерпілий.

При цьому, як повідомляє кореспондент УНІАН, активісти заявляють, що в лікарні відмовлялися надавати допомогу людям, які отримали поранення внаслідок вибуху.

Читайте такожНа Одещині підірвали блокпост, постраждали сім осібЗа словами євромайданівця Марка Гордієнка, коли потерпілих доставили в Міську клінічну лікарню №1, працівники медичного закладу назвали потерпілих «бомжами» і відмовлялися оформляти в стаціонар і надавати медичну допомогу «до розпорядження господаря»

Так, до 9.00 допомога нікому не надавалася, а в одного з поранених співробітники лікарні відібрали паспорт і мобільний телефон.

У свою чергу, головний лікар лікарні Андрій Вегержинський в випадку з паспортом і телефоном обіцяв розібратися, а відмова в наданні допомоги заперечує.

За його словами, в стаціонарі (у відділеннях хірургії та травматології) перебувають 4 потерпілих, у всіх осколкові поранення кінцівок, у 52-річного чоловіка - поранення стегнової артерії, у міліціонера - ще й контузія.

Ще троє поранених, які отримали первинну допомогу, від госпіталізації відмовилися.