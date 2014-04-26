Біля Слов'янська знищено четвертий незаконний блокпост - МВС

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Зокрема, згідно з повідомленням, в рамках антитерористичної операції шляхом залучення сил та засобів спецпідрозділів Національної гвардії, МВС, ЗСУ та СБУ 25 квітня деблоковано та знищено незаконний блокпост сепаратистів у селі Черкаське на в’їзді до Слов'янська.

Силами загонів спецпризначення МВС та СБУ проводяться активні розвідувально-пошукові дії, виявлено вогневі позиції екстремістів на околицях міста Слов'янська, відзначили в УЗГ.

Також, за даними міністерства, силами, залученими для проведення АТО, вжито заходів для недопущення переміщення бойовиків та прибуття додаткових сил і засобів сепаратистів у м. Слов'янськ.Читайте такожВійськові залишили здобутий блокпост біля Слов'янська, його знову контролюють сепаратисти

Силами підрозділів МВС обладнано та укріплено блокпост для несення служби українськими військовими на дорозі Ізюм-Слов'янськ.

Для забезпечення та підтримки наземного компонента залучалася авіація, зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня Національна гвардія України заблокувала усі в’їзди до Слов’янська.

За словами командувача Нацгвардії Степана Полторака, блокування міста здійснене в рамках другого етапу антитерористичної операції.

«Аби не дати терористам можливості отримати підкріплення, керівництвом держави було прийнято рішення повністю заблокувати місто Слов’янськ», - підкреслив командувач.