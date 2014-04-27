В Артемівську сепаратисти намагалися заблокувати військову частину

Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, 26 квітня близько 22.30 до контрольно-пропускного пункту військової частини ЗСУ поблизу Артемівська Донецької області підійшли майже 150 цивільних осіб без зброї. Вони заблокували виїзд з частини і вимагали від військовослужбовців скласти зброю.

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Почувши у відповідь на свої вимоги чітку відмову, о 23.30 цивільні особи запалили поблизу військової частини автомобільні шини.

Сьогодні близько 1.00, побачивши, що військовослужбовці не піддаються на провокації, цивільні особи розійшлися. "Постраждалих серед військовослужбовців і цивільних осіб немає", - зазначили в Міноборони.