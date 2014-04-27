Сепаратисти попрямували до Донецької телерадіокомпанії, вимагають ефіру

16:01, 27 квітня 2014
Політика
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Колона прихильників сепаратистів, які проголосили Донецьку народну республіку, попрямувала у бік "Донецької обласної телерадіокомпанії".

сепаратисти / ostro.org

«У нас є своє радіо, але нас не пускають на головне телебачення... Прохання всіх підтягнутися колоною. Потрібно всім туди, щоб вони правильно висвітлювали, що у нас відбувається», - заявила одна з виступаючих в ході мітингу на площі Леніна, повідомляє кореспондент «ОстроВа».

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За її словами, «про допомогу просить» «співголова тимчасового уряду» самопроголошеної Донецької народної республіки Денис Пушилин.

В даний час близько 300-400 осіб рухаються по проїзній частині, частково перекривши рух.

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