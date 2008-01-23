Тимошенко всупереч Ющенку хоче провести дискусію між Україною і Росією

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що Україна та Росія мають провести переговори щодо ставки транзиту на російський газ територією нашої країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час прес-конференції після засідання уряду.

Прем’єр зазначила, що Росія утричі підвищила ціну на газ для України, водночас транзитна ставка не змінилася.

«Тому прийшов час провести дискусію між Україною і Росією щодо вартості ставок транзиту російського газу через територію України до Європи», - сказала вона (як відомо, В. ЮЩЕНКО закликав всіх«навіть не дискутувати» з приводу перегляду ціни на транзит газу).

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що вже доручила фахівцям провести аналіз щодо функціонування транзитних систем і цін на такі послуги в інших країнах.

«І з такими аргументами, якщо ми говоримо про ринкові ціни, можна вийти на переговорний процес з Росією», - сказала прем’єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 9 січня уряд доручив Мінпаливенерго, Мінфіну, Мінекономіки і НАК "Нафтогаз України" проаналізувати обгрунтованість розрахунків ставки плати за транзит російського природного газу територією України і доцільність часткової зміни її структури шляхом отримання від замовника послуг із транспортування необхідних обсягів технологічного газу для здійснення робіт з транспортування.

Нагадаємо, що в грудні 2007 року тижневик "Дзеркало тижня" з посиланням на радника голови правління "Нафтогаза України" Юрія ВІТРЕНКА повідомив, що, за розрахунками компанії, економічно обгрунтована ставка транзиту газу територією України має становити в 2007 році 7,48 дол. за тис. кубометрів на 100 км, у 2008 році - 9,32 дол.

Зараз ставка транзиту газу територією України становить 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км. У 2007 році ставка становила 1,6 дол.

Довідка УНІАН. 4 грудня 2007 року Росія і Україна узгодили ціну газу на 2008 рік на рівні 179,5 дол. за тисячу кубометрів на кордоні з Україною. Ставка за транзит російського газу територією України з 2008 р. становитиме 1,7 дол. за тисячу кубометрів на 100 км, територією Росії для України - 1,7 дол. за тисячу кубометрів на 100 км.

5 грудня 2007 року Україна і Росія підписали контракти на постачання природного газу в 2008 році. Контракти були підписані між RosUkrEnergo A.G. (Швейцарія) і ЗАТ "УкрГаз-Енерго".