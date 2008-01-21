Ющенко: незрозуміло як формується ціна на газ, але ціну на транзит чіпати не слід

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає всіх «навіть не дискутувати» з приводу перегляду ціни на транзит газу.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «Інтер» в неділю.

В.ЮЩЕНКО розповів, що попередив людей, які опікуються в Україні питанням ціни на газ, в тому числі голову правління НАК "Нафтогаз України" Олега ДУБИНУ щодо неприпустимості «вкидати в публічну дискусію» питання про ревізію в тому чи іншому секторі ринку, і перш за все на газовому.

Президент наголосив, що відносини на цьому ринку вибудовуються дуже складно. За його словами, він хотів би досягти на ньому стабільності побудови відносин. «Щоб ми отримали якусь тверду базу, з якої починаємо далі діалог», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

«Особливості формування цього ринку є наступними: Україна отримує газ із Середньої Азії. Поки що цей газ є найдешевшим з усіх альтернативних ринків. І це великий плюс. Позиція друга: ціна на цей газ моделюється не за формулою ціни. Це є великий мінус. Тому що кожен рік ми стаємо перед фактом нової ціни, не розуміючи, на яких принципах вона утворюється», - зауважив Глава держави.

Відсутність прозорого механізму формування ціни на газ, Президент назвав «ризиком для національного ринку» і, зокрема, індустріального сектору, що працює на цьому газі.

Він зауважив, що експертні оцінки про занижену ціну транзиту робляться від незнання ситуації. «Поки ми прив’язані до туркменського газу, є специфічною транзитна українська політика. Тому що транзит 55 мільярдів кубічних метрів газу з Туркменістану до України на відстань 2,5 тисяч км - це приблизно та сама ціна транзиту, який робить Україна - 127 мільярдів кубічних метрів російського газу на відстань 1100 км по українській території», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Президент підкреслив, що порушення питання по тарифам на транзит призведе до порушення питання про підвищення ціни на газ для України.