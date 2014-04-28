У Маріуполі суд закидали "коктейлями Молотова"

Як повідомляє 0629, будівля вигоріла повністю. За даними Маріупольського міськуправління міліції, 27 квітня о 2:00 в чергову частину надійшло повідомлення про пожежу в приміщенні Орджонікідзевського районного суду.

На місце події прибули співробітники слідчо-оперативної групи.

Міліціонери встановили, що невідомі у вікно одного із службових кабінетів суду кинули кілька пляшок із запалювальною сумішшю, в результаті чого сталося загоряння.

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Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ч.2 ст. 194 Кримінального кодексу України - "Умисне знищення або пошкодження чужого майна , вчинене шляхом підпалу".

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 10 років.

Правоохоронці встановлюють обставини та осіб , які можуть бути причетні до події . Матеріальний збиток склав 20 тисяч гривень.