На Майдані відбулася масова бійка

Як повідомили УНІАН очевидці, інцидент в якому брали участь з обох сторін майже 200 чоловік стався після 21.00, є постраждалі. Зараз на місце події під’їжджають автомобілі швидкої допомоги.

У свою чергу столична міліція зазначили, що близько півгодини тому по лінії ДСНС надійшло повідомлення, що біля Головпоштамту горить намет, але коли пожежний підрозділ прибув за місцем виклику, вогонь вже був ліквідований. Натомість пожежні стали свідками бійки, яка виникла між окремим групами людей.

Громадське ТБ повідомляє, що бійка сталася між активістами так званої Соціал-націоналістичної асамблеї та представниками самооборони Майдану. Активісти СНА спочатку зібралися під будівлею Київради зі смолоскипами, а потім вирушили до барикади, що напроти Головпоштамту, де і розпочалася бійка.