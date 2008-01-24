Ющенко: Україна усвідомлює відповідальність за енергобезпеку в Європі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО запевнив учасників Давоського форуму, що Україна неухильно дотримується своїх зобов’язань як країна-транзитер енергетичних ресурсів.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це В.ЮЩЕНКО заявив під час сесії щорічного засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі «Політика в галузі трубопровідного транспорту».

Глава держави запевнив, що Україна глибоко усвідомлює відповідальність за енергетичну безпеку в Європі і неухильно дотримується своїх зобов’язань як країна-транзитер енергетичних ресурсів.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що серед стратегічних напрямів політики України в енерготранспортній галузі – модернізація та розвиток існуючої газотранспортної мережі.

Захід відбувався у формі інтерактивної дискусії. У ньому взяли участь Президент ЄБРР Жан ЛЕМ’ЄР, директор програми з питань енергетики та сталого розвитку Стенфордського університету Давід ВІКТОР, представники ділових кіл.