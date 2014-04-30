У Медведєва заявляють, що на День Перемоги він не поїде в Крим, а залишиться в Росії

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на прес-секретаря голови кабінету міністрів Наталія Тімакова.

Раніше деякі ЗМІ написали, що президент РФ Володимир Путін і прем'єр-міністр країни відзначать День Перемоги в Севастополі.

"Зараз голова уряду планує бути присутнім на військовому параді в Москві на Червоній площі", - сказала Тімакова, відповідаючи на питання, чи планує Медведєв відвідати окупований Крим у цей день.