У Медведєва заявляють, що на День Перемоги він не поїде в Крим, а залишиться в Росії

15:16, 30 квітня 2014
Політика
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Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв 9 травня планує бути в Москві і бути присутнім на військовому параді.

Медведєв не поїде в Крим на День Перемоги

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на прес-секретаря голови кабінету міністрів Наталія Тімакова.

Раніше деякі ЗМІ написали, що президент РФ Володимир Путін і прем'єр-міністр країни відзначать День Перемоги в Севастополі.

"Зараз голова уряду планує бути присутнім на військовому параді в Москві на Червоній площі", - сказала Тімакова, відповідаючи на питання, чи планує Медведєв відвідати окупований Крим у цей день.

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