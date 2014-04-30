У Медведєва заявляють, що на День Перемоги він не поїде в Крим, а залишиться в Росії
15:16, 30 квітня 2014Політика
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Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв 9 травня планує бути в Москві і бути присутнім на військовому параді.
Медведєв не поїде в Крим на День Перемоги
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на прес-секретаря голови кабінету міністрів Наталія Тімакова.
Раніше деякі ЗМІ написали, що президент РФ Володимир Путін і прем'єр-міністр країни відзначать День Перемоги в Севастополі.
"Зараз голова уряду планує бути присутнім на військовому параді в Москві на Червоній площі", - сказала Тімакова, відповідаючи на питання, чи планує Медведєв відвідати окупований Крим у цей день.
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