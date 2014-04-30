Путін і Медведєв 9 травня відвідають Крим - ЗМІ

Як стверджують поінформовані джерела "Газети.Ru" перед тим, як вилетіти на півострів, президент за традицією прийме парад Перемоги на Красній площі в Москві. Зазвичай відразу після параду глава держави проводить прийом з нагоди Дня перемоги.

Але на цей раз, за інформацією, прийом перенесено на вечір 8 травня, так як безпосередньо після закінчення торжеств на Червоній площі Путін і Медведєв планують зробити "марш-кидок" у Крим.

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За словами обізнаних джерел видання, першою точкою, яку відвідають президент і прем'єр, стане Севастополь.

Цього року місто святкує 70-річчя з дня визволення від німецьких військ. Путін з Медведєвим мають намір бути присутнім на параді. Потім у їхньому графіку заплановано відвідування Сімферополя.