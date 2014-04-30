У Слов'янську терористи вже займаються рекетом і крадуть дорогі авто – ЗМІ

За словами очевидця-підприємця зі Слов'янська, озброєні бойовики в зеленій формі з'явилися на ринку сьогодні в першій половині дня. Торговці з міркувань безпеки припинили торгівлі і пішли з ринку. Нападники в цей час винесли з приміщення адміністрації офісну техніку і коробки з документацією.

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Про це ТСН.ua розповіли місцеві підприємці і мешканці.

Пізніше бойовики так званої Донецької республіки оголосили підприємцям, що тепер вони контролюють ринок. Тож тепер вони хочуть, щоб малий бізнес повинен платити орендну плату за торговельне місце сепаратистам і приносити гроші в захоплену будівлю СБУ.

При цьому підприємцям пообіцяли знизити вартість оренди. Підприємці кажуть, що головний "акціонер" ринку – брат колишнього депутата міськради від Партії регіонів Олександр Шуткевич.

Мешканці Слов'янська також розповідають, що бойовики захопили автомобільні заправки "АВІАС". "Бензину там немає, зате є майно", - розповіли очевидці.

Крім того, в Слов'янську озброєні люди почали відбирати в людей дорогі автомобілі.

"Нещодавно у місцевої підприємниці був експропрійований дорогий автомобіль марки Jaguar, який сьогодні стояв за будівлею виконкому зі знятими номерами", - розповіла одна з підприємців Слов'янська.

"Власники дорогих авто ховають своє майно і намагаються пересуватися на більш скромному транспорті. Багато хто виїхали за межі Донбасу, зокрема в Крим", - додала вона.

Жителі Слов'янська кажуть, що сепаратисти відхрещуються від захоплення дорогих автомобілів.