У Слов'янську сепаратисти почали інтенсивну підготовку до референдуму 11 травня

Про це повідомляє сайт міста Слов'янськ.

Так, у повідомленні сказано, що сепаратистські сили планують сформувати територіальну виборчу комісію до 3 травня. І сьогодні 15 кандидатур членів територіальної комісії будуть представлені ЦВК, яка знаходиться в Донецьку.

Читайте такожРеферендум буде, але не 11, 25 травня, як хоче Донецька народна республіка, а 15 червня - Тарута У повідомленні також наголошується, що, коли буде призначений голова територіальної комісії, почнеться формування дільничних виборчих комісій. Оплата представникам виборчих комісій буде здійснюватися за рахунок добровільних пожертвувань.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, голова Донецької обласної державної адміністрації Сергій Тарута зазначив, що референдум буде, але не 11 чи 25 травня, як хоче "Донецька народна республіка", а 15 червня.