У Харкові 9 травня планують провести парад військ

У Харкові 9 травня на площі Свободи планують провести парад військ.

Як повідомляє офіційний сайт Харківської міськради, про це на зустрічі з ветеранськими організаціями повідомив депутат Харківської обласної ради Михайло Добкін.

За його словами, парад в День Перемоги пройде за участю військ Харківського гарнізону та використанням військової техніки Збройних сил України.

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Добкін зазначив, що проведення такого масштабного параду ініціював Харківський міський голова Геннадій Кернес на численні прохання ветеранів Великої Вітчизняної війни, воїнів-афганців та ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.

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«Така ідея була у Харківського міського голови Геннадія Кернеса. І ми цю ідею реалізуємо, незважаючи на тимчасову його відсутність у місті. Враховуючи складну суспільно-політичну ситуацію в країні і неможливість окремих регіонів країни провести повномасштабне святкування Дня Перемоги у своїх містах і населених пунктах, думаю, що це буде свято для всієї України», - сказав Добкін.