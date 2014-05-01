Російське Міноборони обіцяє допомогти Криму з водопостачанням

Про це повідомляє агентство "Е-Крим".

За даними прес-служби нелегітимної, так званої, Ради міністрів Криму, заступник Голови Ленур Іслямов провів нараду з представниками Міноборони Росії та Чорноморського флоту.

За підсумками наради було прийнято рішення розглянути можливість подачі води з свердловин, розташованих у селах Кринички та Привітне Кіровського району.

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У теж час, як повідомляв УНІАН раніше, самопроголошена республіка Крим продовжує здійснювати несанкціонований забір води з Північно-Кримського каналу. Станом на 28 квітня з Північно-Кримського каналу на території Криму через загородне горизонтальне споруда № 2 здійснюється несанкціонований забір води, витратою 11,1 куб.м/с, і через загородне горизонтальне споруда № 3 - 7,6 куб.м/с.