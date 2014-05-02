Гриценко заявив, що влада усунула його сина від участі у київських виборах

Кандидат у президенти України, лідер політичної партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко вважає призов сина Олексія до лав Збройних сил України зведенням рахунків і способом усунення Олексія Гриценка від участі у виборах до Київради. Про це Гриценко сказав на прес-конференції в Полтаві.

«Ця влада в окремих своїх проявах зайшла набагато далі, ніж додумався навіть Янукович. Вона йде шляхом КДБ», - сказав він.

Гриценко нагадав, що позавчора Автомайдан пікетував Банкову, вимагаючи від влади рішучих дій. «Вчора ж сина і інших активістів призвали. Він зараз вже на Львівщині – служить. Хіба Львівщина в небезпеці?», - зазначив політик.

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«Це політика придушення будь-яких спроб критикувати владу. Всім ясно, що це зведення рахунків і спроба закрити рота тим, хто заважає владі», - наголосив він.

«Тут ще й інший аспект. 25 травня вибори до Київради і мій син Олексій Гриценко очолює список партії «Громадянська позиція». Зрозуміло, що ні про яку передвиборчу кампанію в таких умовах йтися не може. Його фактично вивели із участі у виборах, бо очевидно не хочуть бачити таких молодих і принципових у Київраді, які не дадуть продовжувати різні махінації з землею, не дадуть красти», - наголосив Анатолій Гриценко.