Гриценко має запропонувати кандидатуру на посаду Турчинова, якщо пропонує його змінити - УДАР

Народний депутат від «УДАРу» Павло Різаненко вважає, що, виступаючи з ініціативою заміни Олександра Турчинова на посаді виконуючого обов’язки президента України, позафракційний народний депутат Анатолій Гриценко мав би запропонувати кандидатуру на цю посаду.

Про це Різаненко сказав у коментарі УНІАН, відповідаючи на питання про ініціативу Гриценка щодо скликання позачергово засідання Верховної Ради для розгляду питання щодо заміни в.о. президента України, голови парламенту Турчинова на посаді головнокомандуючого армії.

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Різаненко відзначив, що пропозиція Гриценка не є «конструктивною».

«Все погано — давайте поруйнуємо. Треба ж щось пропонувати. Нехай пан Гриценко візьме на себе відповідальність, запропонує свою кандидатуру, наприклад. Він же цього не робить», - сказав депутат.