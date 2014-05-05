Чубаров прокоментував зустріч із прокурором Криму

Про це він сказав у коментарі виданню «Крим. Реалії».

Чубаров розповів, що його запросили у прокуратуру на зустріч із заступником прокурора, причину такого виклику однак не пояснили. Зрештою, попередження лідерові Меджлісу зачитала безпосередньо прокурор Наталя Поклонська.

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Рефат Чубаров зазначив, що не отримав від Поклонської копії попередження. «Вона розіграла виставу і заявила, що 5 травня на зустрічі о 10:00 я зможу отримати копію», – додав лідер Меджлісу.

Чубаров також розповів, що просив прокурора зачитати попередження українською або кримськотатарською мовами, які, згідно з «Конституцією Республіки Крим», є на півострові державними мовами.

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У неділю прокурор Криму попередила Чубарова про «неприйнятність ведення екстремістської діяльності» і пригрозила ліквідацією Меджлісу.