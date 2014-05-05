Озброєні бойовики залишили райвідділ міліції на Луганщині

Про це повідомляє Відділ зв'язків із громадськістю ГУМВС України у Луганській області.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, перемовини між представниками так званої «Південно-східної армії» та начальником райвідділу закінчились. З адмінбудівлі вийшли всі сторонні особи, поінформували в міліції.

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«Працівники райвідділу продовжують працювати в посиленому режимі з табельною зброєю та виконувати основні функції з охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю», - зазначається в повідомленні.

Начальник райвідділу звернувся за медичною допомогою (забита рана голови), додали в ГУ МВС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні опівдні озброєні бойовики так званої «Південно-східної армії» напали на Слов'яносербський райвідділ міліції.

“Начальника райвідділу полковника міліції Геннадія Бахтізіна, який вийшов до них на переговори, збили з ніг і побили”, - повідомили в обласній міліції.

“Люди зі зброєю стоять біля райвідділу, люди без зброї зайшли разом з начальником райвідділу в його кабінет і ведуть переговори, щоб не допустити штурму будівлі, стрільби, кровопролиття і жертв”, - інформували в ГУ МВС.