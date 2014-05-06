ПАРЄ застерігає від зовнішнього втручання у проведення президентських виборів в Україні

Парламентська асамблея Ради Європи наголошує на недопущенні зовнішнього втручання у внутрішні справи України та виборчий процес під час президентських виборів в Україні 25 травня.

Як повідомили у прес-службі МЗС України, про це йдеться в заяві передвиборчої місії Спеціального комітету ПАРЄ зі спостереження за позачерговими виборами президента України за результатами візиту в Україну 29-30 квітня.

«Делегація ПАРЄ заявила, що з метою забезпечення свободи волевиявлення народу має бути недопущене будь-яке зовнішнє втручання у внутрішні справи України та виборчий процес», - йдеться в заяві.

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На думку учасників місії, Україна потребує демократичних і таких, що заслуговують на довіру, виборів. У цьому зв’язку делегація ПАРЄ закликає українських громадян, незалежно від політичних переконань, регіональної чи мовної приналежності, взяти активну участь у передвиборчій кампанії та самих виборах.

Делегація відзначила позитивні зміни у правовому регулюванні виборчого процесу, які можуть додатково забезпечити достовірність виборчих результатів. Також позитивно оцінено роботу Центральної виборчої комісії, зокрема всеохоплюючий процес реєстрації кандидатів та відкритість ЦВК для спостерігачів, ЗМІ та представників кандидатів.

Крім того, учасники передвиборчої місії привітали зусилля української влади, спрямовані на забезпечення доступу до виборів громадянам, „чиї домівки знаходяться під окупацією, як у Криму, або зазнають збройного втручання, як у Донецьку та Луганську”.

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Водночас, делегація ПАРЄ наголосила, що залишаються певні недоліки, зокрема щодо фінансування виборчих кампаній, прозорості прав власності ЗМІ. Передвиборча місія вказала на необхідність підвищення рівня захисту журналістів.

Також делегація відзначила негативний вплив на виборче середовище внаслідок „втручання озброєних груп, які знаходяться під впливом російської влади, зокрема у східних регіонах”. Було зазначено, що кандидати мають отримати рівні можливості проводити зустрічі з виборцями та інформувати їх про свої програми, доступ до ЗМІ та можливість проводити свої кампанії в усіх регіонах України відповідно до українського законодавства.

За достроковими виборами президента України 25 травня спостерігатиме делегація ПАРЄ у складі 52 осіб.