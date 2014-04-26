Делегація ПАРЄ відвідає Україну 29-30 квітня

Сім членів делегації Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) на чолі з Андреасом Гроссом відвідають Київ 29-30 квітня для оцінки виборчого законодавства напередодні президентських виборів в Україні 25 травня.

Про це повідомили в прес-службі Ради Європи.

Передбачається, що під час візиту делегація зустрінеться зі спікером Верховної Ради та виконуючим обов'язки президента України Олександром Турчиновим, прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком, міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, виконуючим обов'язки міністра закордонних справ Андрієм Дещицею та секретарем Ради національної безпеки і оборони Андрієм Парубієм.

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Крім того, заплановані переговори з основними кандидатами в Президенти України, головою Центральної виборчої комісії, представниками міжнародної спільноти та ЗМІ.

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Також в прес-службі Ради Європи зазначили, що в день виборів в Україні будуть знаходитися 52 представники ПАРЄ.