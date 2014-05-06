Тягнибок: В Україні продовжено мобілізацію, а тих, хто прослужили 45 днів - демобілізують

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам лідер фракції “Свобода” Олег Тягнибок сьогодні на брифінгу після закритого засідання Верховної Ради.

За його словами, сьогодні на засіданні парламенту ухвалено рішення “про продовження мобілізації, а ті мобілізовані, які вже прослужили 45 днів, будуть демобілізовані”.

За його словами, в нинішній ситуації, коли деякі підрозділи силових структур не виконують наказів, це рішення є дуже важливими.

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Тягнибок також повідомив, що, відповідно до сьогоднішнього рішення парламенту, ті військовослужбовці, які задіяні в антитерористичній операції, отримають статус учасників бойових дій.

Тягнибок також повідомив, що на потреби армії виділено 41 тисячу тонн паливно-мастильних матеріалів з державного резерву.