У Слов'янську вночі обстріляли блокпост підрозділу АТО
10:31, 08 травня 2014Політика
0 0
У Слов'янську вночі обстріляли блокпост підрозділу антитерористичної операції.
У Слов'янську вночі обстріляли блокпост підрозділу АТО /REUTERS
Про це повідомляє сайт МВС України.
«Вночі був атакований і обстріляний 6-й блокпост підрозділів АТО, розташований безпосередньо в межах міста (Слов'янська - УНІАН)», - йдеться в повідомленні.Читайте такожГПУ: обстріл вертольотів над Слов'янською і напад на блокпост в Андріївці - теракт
Також наголошується, що «у відповідь вогнем два автомобіля нападників, з якого велася стрілянина, знищені точним пострілом РПГ».
МВС повторно заявляє: «У будь-якому випадку, у відповідь на вогонь по позиціях підрозділів АТО, буде відкрито вогонь на ураження без попереджень і коливань».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter