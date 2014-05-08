У Слов'янську вночі обстріляли блокпост підрозділу АТО

Про це повідомляє сайт МВС України.

«Вночі був атакований і обстріляний 6-й блокпост підрозділів АТО, розташований безпосередньо в межах міста (Слов'янська - УНІАН)», - йдеться в повідомленні.Читайте такожГПУ: обстріл вертольотів над Слов'янською і напад на блокпост в Андріївці - теракт

Також наголошується, що «у відповідь вогнем два автомобіля нападників, з якого велася стрілянина, знищені точним пострілом РПГ».

МВС повторно заявляє: «У будь-якому випадку, у відповідь на вогонь по позиціях підрозділів АТО, буде відкрито вогонь на ураження без попереджень і коливань».