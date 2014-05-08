В Одесі викрили злочинну групу, яку підозрюють у фінансуванні сепаратизму

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, ця група організувала фінансову схему для виведення в тіньовий обіг коштів вітчизняних суб’єктів господарювання, у тому числі з державною часткою.

СБУ встановила причетність 6 громадян України, у тому числі директора відділення місцевої банківської філії, до нелегальної фінансової схеми з незаконного переведення безготівкових коштів у готівку - розкрадання коштів державних підприємств, а також незаконного перерахування валюти за межі України за допомогою фіктивних комерційних структур.

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Встановлено, що директор відділення банку, зловживаючи службовим становищем, забезпечував контроль за рахунками підприємств, які використовуються у незаконних оборудках, та видачу готівки. До обов’язків інших двох учасників групи входило отримання грошей у відділенні банку. Інші виконували обов’язки кур’єрів. За останні три роки у тіньовий обіг щорічно виводилось майже по 300 млн грн.

6 травня співробітники СБУ затримали чотирьох зловмисників під час отримання грошей в одній із банківських установ Одеси. У затриманих вилучено 1,6 млн грн готівки.

Того ж дня правоохоронці провели 11 обшуків в офісних приміщеннях, помешканнях і транспортних засобах учасників оборудки. Під час обшуків було вилучено фіктивні печатки підприємств, фінансово-господарську документацію, ноутбуки з встановленою системою дистанційного управління рахунками «клієнт-банк», накопичувачі інформації, які містять дані щодо обсягів проведених операцій та замовників протиправних послуг, а також понад 2 млн грн готівкою.

Перевіряється інформація про використання коштів, отриманих у результаті протиправної оборудки, для фінансування радикальних груп і дестабілізації ситуації в регіоні.

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Згідно з ухвалою суду, накладено арешти на рахунки 5 підприємств, підконтрольних учасникам фінансової оборудки, на яких перебувало понад 3 млн грн.

Триває досудове розслідування за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.