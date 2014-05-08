У Чернівцях скасовані всі масові заходи до Дня Перемоги через ймовірні провокації

17:27, 08 травня 2014
Політика
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У Чернівцях 9 травня скасовано усі масові заходи, зважаючи на складну суспільно-політичну ситуацію в країні, для недопущення провокацій та їхніх негативних наслідків, для збереження спокою в місті.

День победы в Черновцах. Иллюстрация / ru.molbuk.ua

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Чернівецькій міській раді, відповідне рішення ухвалено зважаючи на звернення голови Чернівецької обласної державної адміністрації Романа Ванзуряка щодо скасування масових заходів з нагоди Дня Перемоги.

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Рішення про скасування урочистостей насамперед направлене на безпеку городян, збереження миру і злагоди.

Крім того, Чернівецька міська рада закликає всі громадські організації, політичні партії утриматися від різноманітних масових заходів 9 травня.

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