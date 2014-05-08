У Чернівцях скасовані всі масові заходи до Дня Перемоги через ймовірні провокації
17:27, 08 травня 2014Політика
0 0
У Чернівцях 9 травня скасовано усі масові заходи, зважаючи на складну суспільно-політичну ситуацію в країні, для недопущення провокацій та їхніх негативних наслідків, для збереження спокою в місті.
День перемоги в Чернівцях. Ілюстрація / ru.molbuk.ua
Як повідомили кореспондентові УНІАН в Чернівецькій міській раді, відповідне рішення ухвалено зважаючи на звернення голови Чернівецької обласної державної адміністрації Романа Ванзуряка щодо скасування масових заходів з нагоди Дня Перемоги.
Читайте такожУ Києві скасували військовий парад 9 травня через можливі провокації сепаратистів
Рішення про скасування урочистостей насамперед направлене на безпеку городян, збереження миру і злагоди.
Крім того, Чернівецька міська рада закликає всі громадські організації, політичні партії утриматися від різноманітних масових заходів 9 травня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter