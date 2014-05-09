У РНБО пожежу біля столичного телецентру назвали "класичною диверсією"

Мовлення телеканалів відновлено, пожежу біля Київської телевежі за кілька годин локалізували.

Про це на своїй сторінці у Facebook заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Вікторія Сюмар

"Логіка російських спецслужб досі базується на вченні Леніна про першочергові «пошту, телефон, телеграф»", - написала вона.

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Сюмар нагадала, що ще вчора правоохоронні структури взяли під посилену охорону телевишку та інші об'єкти критичної інфраструктури в Києві.

"На територію «карандаша» на Сирці диверсантам потрапити не вдалося. Тому, за попередніми даними, підпалили кабелі в колодязі, доступ до якого є з вулиці, кинувши всередину запалювальну суміш. Знають про такі колодязі тільки профі... Класична диверсія", - зазначила Сюмар.

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Нагадаємо, 2 травня активісти Майдану пікетували центральну телевежу у Києві, на території якої знаходиться керівництво концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення.

Вони вимагали зустрічі з начальником Олександром Півнюком: аби той негайно зайнявся питаннями охорони систем зв'язку у східних областях України. Півнюк телефоном відповів активістам, що спільна робота із силовиками триває, але її деталі не можна розголошувати.

"Робиться ряд заходів, які я не можу озвучити вам, бо це інформація, яка може зашкодити інформаційному простору", - заявив Півнюк.

Пікетувальники йому не повірили.