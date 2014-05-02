Активісти Майдану вимагали повернути сходу українські канали
Активісти Майдану вимагали від керівництва концерну РРТ відновити мовлення українських каналів на Сході.
Про це повідомляє ТСН.
Активісти Майдану вимагали від керівництва концерну РРТ відновити мовлення українських каналів на Сході.
Вони пікетували центральну телевежу у Києві, на території якої розташоване керівництво концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення. Активісти вимагали зустрічі з начальником Олександром Півнюком, але його не було на місці. Тоді пікетники зв'язалися з ним телефоном з вимогою негайно прибути на роботу і зайнятися питаннями охорони систем зв'язку у східних областях України. Той відповів, що спільна робота із силовиками триває, але її деталі не можна розголошувати.
Читайте такожГрупа 1+1 медіа відмовляється від показу контенту, що вихваляє спецпризначенців та збройні сили РФ"Робиться ряд заходів, які я не можу озвучити вам, бо це інформація, яка може зашкодити інформаційному простору", - заявив Півнюк.
Проте пікетувальники не повірили керівнику.
"Він є ставлеником пана Клюєва (Андрія, екс-глави адміністрації Януковича, - ред.). Ми хотіли дізнатися, що фактично він зробив для відновлення телерадіомовлення на Сході України. Якщо він не каже силовикам, що йому потрібна допомога, то вони не можуть реагувати", - зауважив активіст Майдану Максим Токарєв.