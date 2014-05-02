Активісти Майдану вимагали повернути сходу українські канали

Про це повідомляє ТСН.

Активісти Майдану вимагали від керівництва концерну РРТ відновити мовлення українських каналів на Сході.

Вони пікетували центральну телевежу у Києві, на території якої розташоване керівництво концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення. Активісти вимагали зустрічі з начальником Олександром Півнюком, але його не було на місці. Тоді пікетники зв'язалися з ним телефоном з вимогою негайно прибути на роботу і зайнятися питаннями охорони систем зв'язку у східних областях України. Той відповів, що спільна робота із силовиками триває, але її деталі не можна розголошувати.

Читайте такожГрупа 1+1 медіа відмовляється від показу контенту, що вихваляє спецпризначенців та збройні сили РФ"Робиться ряд заходів, які я не можу озвучити вам, бо це інформація, яка може зашкодити інформаційному простору", - заявив Півнюк.

Проте пікетувальники не повірили керівнику.

"Він є ставлеником пана Клюєва (Андрія, екс-глави адміністрації Януковича, - ред.). Ми хотіли дізнатися, що фактично він зробив для відновлення телерадіомовлення на Сході України. Якщо він не каже силовикам, що йому потрібна допомога, то вони не можуть реагувати", - зауважив активіст Майдану Максим Токарєв.