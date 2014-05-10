Баррозу сподівається на перемогу "розуму над силою" в конфлікті Росії з Україною

Про це він заявив у суботу в Кракові, передає РАР.

Баррозу згадав гасло ”нехай розум переможе над силою”, котре використовує Ягелонський університет в контексті України та зазначив, що воно не повинно втрачати актуальності.

”Це повинно бути актуальним також зараз, коли бачимо не лише загрозу для України, але й для Європейського союзу та для цінностей, які ми спільно визнаємо”, - сказав він.

”Мусимо спільно протистояти викликам в Європі та у світі”, - додав глава виконавчого органу Європейського союзу.

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Він запевнив, що ЄС надалі планує підтримати Україну в конфлікті з Росією.

”Спочатку ми хочемо показати нашу підтримку України, аби вона могла стати незалежною, суверенною, стабільною та, сподіваюся, демократичною і багатою країною. Одночасно хочемо знайти порозуміння, які засоби можемо використати щодо Росії, російських лідерів, котрі б засвідчили неприпустимість їхніх дій”, - зазначив він.

Президент Польщі Броніслав Коморовський, який зустрічався з Баррозу у Кракові, висловив занепокоєння збереженням Росією агресивної поведінки.

”Хотів би висловити велике занепокоєння очевидною демонстрацією сили чи тріумфу сили в російській політиці, якою була присутність Президента Путіна на, як розумію, свіжо здобутому Криму”,- сказав президент, слова якого наводить його офіційний веб-сайт.

Коморовський також повторив свою вже раніше неодноразово висловлювану думку про те, що стабілізації ситуації в Україні повинні сприяти заплановані в цьому місяці президентські вибори.

Крім того, на його думку, їх необхідно використати для того, аби об`єднати зараз дуже розділену українську державу.