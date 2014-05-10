Ляшко формує особистий батальйон для захисту Донбасу

Кандидат у президенти України Олег Ляшко заявив про набір добровольців на Сході та Півдні країни до батальйону самооборони, яким керуватиме особисто. Про це політик написав на своїй сторінці у Facebook.

"Усіма силами я намагаюсь допомагати усім, хто разом зі мною захищає Донбас від агресії. У проблемних регіонах я останнім часом майже безвилазно, прилітаю в Київ тільки на сесії парламенту, особливо важливі зустрічі та інколи – ефіри, щоб люди знали правду. Прийняв для себе рішення не тільки допомагати добровольцям, брати участь у спецопераціях, але й особисто очолити один з добровольчих батальйонів", - повідомив політик.

"Називатиметься він "Україна". Бо Україна – найдорожче, що у нас є. А вороги хочуть її відібрати. Батальйон діятиме рішуче у всіх областях, де складна ситуація", - пообіцяв лідер Радикальної партії. На думку Ляшка, добровільні загони місцевої самооборони неодноразово довели свою ефективність у протистоянні з терористами та бандитами. "Підрозділи МВС у Луганській та Донецькій областях деморалізовані і фактично не виконують своїх функцій. На вулицях панує безлад, мародерство, вбивають та викрадають людей. Обов'язок кожного патріота України, який проживає на Сході чи Півдні – взятии безпосередню участь у боротьбі за незалежність та цілісність своєї держави", - вважає кандидат у президенти.

Ляшко закликав мешканців Маріуполя, зокрема працівників заводів імені Ілліча, Азовсталі, Азовмашу, АзовЕлектроСталі, морпорту та інших підприємств активно долучатися до створення батальйону.

"Ніхто, крім вас, не здатен захистити ваше місто, власні домівки і родини від бандитизму, насилля та безладу, які принесли диверсанти. Не може півмільйонне місто бути заручником трьох сотен бандитів зі зброєю, які вбивають людей і провокують протистояння. Давайте разом захищати нашу країну від агресорів" - закликав народний депутат.

Також парламентар зазначив, що до батальйону приймаються громадяни України віком 18-50 років з відповідною військовою та спеціальною підготовкою. Добровольців без відповідної підготовки навчатимуть професіонали.