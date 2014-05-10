У Маріуполі горить військова частина - ЗМІ

22:34, 10 травня 2014
Політика
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Також очевидці повідомляють про пожежу в міській прокуратурі.

Сьогодні ввечері у Маріуполі загорілася військова частина на пр. Нахімова. Про це повідомляють очевидці події, передає 0629.

Станом на 20:42 причини пожежі невідомі. Також немає інформації про потерпілих.

Інформація про те, чи була пожежа в прокуратурі міста, поки офіційно не підтверджена. Але за даними очевидців, будівля міської прокуратури, розташованої навпроти супермаркету "Велика кишеня" охоплена вогнем.

За непідтвердженими даними, прокуратуру закидали коктейлями Молотова.

Нагадаємо, вчора військову частину спішно покинули військові, а сьогодні в ній орудували мародери. Крім того, жителі міста викрали з частини БТР.

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