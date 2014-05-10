У Маріуполі горить військова частина - ЗМІ

Сьогодні ввечері у Маріуполі загорілася військова частина на пр. Нахімова. Про це повідомляють очевидці події, передає 0629.

Станом на 20:42 причини пожежі невідомі. Також немає інформації про потерпілих.

Да, воинская часть горит, подожгли казарму. Над городом летает вертолет, количество неизвестно — Котик (@tikhiys) 10 мая 2014 Часть горит полностью, приехали пожарные, но ее по ходу не тушат уже. Бесполезно. Пылает во всю — Котик (@tikhiys) 10 мая 2014

Інформація про те, чи була пожежа в прокуратурі міста, поки офіційно не підтверджена. Але за даними очевидців, будівля міської прокуратури, розташованої навпроти супермаркету "Велика кишеня" охоплена вогнем.

За непідтвердженими даними, прокуратуру закидали коктейлями Молотова.

Нагадаємо, вчора військову частину спішно покинули військові, а сьогодні в ній орудували мародери. Крім того, жителі міста викрали з частини БТР.