ЦВК ЛНР заявила, що явка виборців склала 81%

Центральна виборча комісія (ЦВК) так званої "Луганської народної республіки" оголосила референдум про статус області відбувся.

За його даними, загальна явка виборців склала 81%. Перші підсумки голосування, як очікується, будуть озвучені вранці. Нагадаємо, в Луганській і Донецькій областях сепаратисти проводили "референдуми". Читайте такожСепаратисти: у Донецькій області 89,07% проголосували за визнання ДНР За заявою представників "Донецької народної республіки", на Донеччині за від'єднання від України проголосували 89%. УНН

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