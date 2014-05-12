ЦВК ЛНР заявила, що явка виборців склала 81%

03:38, 12 травня 2014
Політика
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Центральна виборча комісія (ЦВК) так званої "Луганської народної республіки" оголосила референдум про статус області відбувся.

REUTERS

За його даними, загальна явка виборців склала 81%.

Перші підсумки голосування, як очікується, будуть озвучені вранці.

Нагадаємо, в Луганській і Донецькій областях сепаратисти проводили "референдуми".

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За заявою представників "Донецької народної республіки", на Донеччині за від'єднання від України проголосували 89%.

УНН

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