Путін поки вирішив не коментувати "референдум" на Донбасі
Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін сформулює своє ставлення до "референдумів" на Донбасі після підбиття їх підсумків.
"Прогнозувати складно", - говорить Пісків виданню "Комерсант" про можливу реакцію Путіна на "референдуми", пише 24tv.ua.
Прес-секретар Путіна також зазначив, що президент РФ не просив прихильників федералізації перенести референдум, а лише "давав таку рекомендацію".
"Однак, навіть враховуючи авторитет президента РФ, прислухатися до неї було складно. Враховуючи ведення реальних бойових дій жителі змушені діяти за своїм планом, виходячи з реальної ситуації", - додав Пєсков назвав звинувачення з боку США та ЄС щодо Росії "абсолютною нісенітницею".
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"Їм не важливо, як виконуються домовленості, йде діалог, або припинена стрілянина. Для них головне - провести вибори і закрити юридичне питання про законність організованого ними перевороту", - говорить прес-секретар.
Як відомо, згідно з попередніми даними, які оприлюднив так званий голова ЦВК самопроголошеної "Донецької народної республіки" Роман Лягін, на "референдумі" в Донецькій області за самостійність регіону проголосували 89,07% виборців при явці 74,87%.
Соціологи стверджують, що більшість жителів Луганської і Донецької областей проігнорували псевдореферендум сепаратистів, тому не підтримали бойовиків.