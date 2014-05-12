Путін поки вирішив не коментувати "референдум" на Донбасі

"Прогнозувати складно", - говорить Пісків виданню "Комерсант" про можливу реакцію Путіна на "референдуми", пише 24tv.ua.

Прес-секретар Путіна також зазначив, що президент РФ не просив прихильників федералізації перенести референдум, а лише "давав таку рекомендацію".

"Однак, навіть враховуючи авторитет президента РФ, прислухатися до неї було складно. Враховуючи ведення реальних бойових дій жителі змушені діяти за своїм планом, виходячи з реальної ситуації", - додав Пєсков назвав звинувачення з боку США та ЄС щодо Росії "абсолютною нісенітницею".

Читайте такожУ ЄС вважають заклик Путіна до переносу «референдуму» політичною грою - Туск

"Їм не важливо, як виконуються домовленості, йде діалог, або припинена стрілянина. Для них головне - провести вибори і закрити юридичне питання про законність організованого ними перевороту", - говорить прес-секретар.

Як відомо, згідно з попередніми даними, які оприлюднив так званий голова ЦВК самопроголошеної "Донецької народної республіки" Роман Лягін, на "референдумі" в Донецькій області за самостійність регіону проголосували 89,07% виборців при явці 74,87%.

Соціологи стверджують, що більшість жителів Луганської і Донецької областей проігнорували псевдореферендум сепаратистів, тому не підтримали бойовиків.