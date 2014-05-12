Бійці Нацгвардії звернулися до українців

Їхня мета - захистити від небезпеки жителів східних міст, принести той мир і спокій, про який вони насправді мріють. Бійці Нацгвардії намагаються пробитися крізь щільну завісу брехні й залякування, якою самопроголошена влада оточила місцевих людей, йдеться у сюжеті ТСН.Тиждень.

"Шановні жителі Донбасу, я звертаюся до вас від імені бійців Національної гвардії. Ми є резервістами в першу чергу, ми не кадрові військові - вчителі, інженери, бізнес… Ми такі ж громадяни, як і всі. Ми любимо цю країну. Ми хочемо миру, спокою… Наше основне завдання - забезпечити безпеку громадян України від посягань осіб, які заволоділи незаконно зброєю", - йдеться у звернені Нацгвардії.

Читайте такожНаціональна гвардія і СБУ взяли під охорону газотранспортну систему України У заяві також наголошується, що бійці Нацгвардії не воюють з мирним населенням.

"Ми воюємо з бандитами, які грабують народ, не дають спокійно жити населенню, ходити дітям до школи, в дитячі садки. Ми прийшли захистити свій народ".