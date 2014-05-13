Ляшко назвав комуністів "продажними шльондрами" (відео)

Кандидат у Президенти України, лідер Радикальної партії Олег Ляшко виступив з трибуни Верховної Ради, де назвав прізвища усіх, хто причетний до терористичних акцій 9-го травня в Маріуполі.

За словами Ляшка керує терористами на Сході КПУ. Тож, народний депутат в черговий раз закликав в.о. Президента Турчинова виставити із зали засідань продажного Симоненка та заборонити Комуністичну партію взагалі, оскільки її політика спрямована розкол країни.

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