У Борисполі затримали озброєну групу осіб

Про це повідомляє прес-служба Бориспільського МВ ГУМВС України в Київській області.

"Близько опівночі, до Бориспільського міськвідділу міліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що поблизу автодороги Київ-Харків він чув постріли. На місце події терміново виїхала слідчо-оперативна група і підрозділ міліції спеціального призначення", - йдеться в повідомленні.

Прибувши на місце можливої стрільби правоохоронці виявили 13 невідомих осіб, одягнених у камуфляжну форму, серед яких було 2 жінки. Під час огляду території і автомобілів працівники міліції виявили та вилучили 2 автомати, пістолет, дрібнокаліберну гвинтівку, 2 ножі, лук і близько 150 патронів.

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З метою з'ясування всіх обставин події групі осіб було запропоновано проїхати в райвідділ для дачі пояснень та встановлення осіб.

За даним фактом слідчим відділом Бориспільського міськвідділу міліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Зараз правоохоронці з'ясовують обставини і наміри застосування вилученої зброї. Триває досудове розслідування.