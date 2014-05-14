Шахтарі Донбасу виступають за єдину Україну й не піддаються на провокації сепаратистів - профспілка
Голова Незалежної профспілки гірників Донбасу зазначає, що на Донбасі бойовики намагаються зупинити шахти та не пускають людей на роботу.
Шахтарі Донбасу розуміють негативні наслідки можливого відділення Донецької та Луганської областей або приєднання цих регіонів до Росії, тому виступають за єдину Україну й не піддаються на провокації сепаратистів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Незалежної профспілки гірників Донбасу (НПГД) Микола Волинко.
«Народ хоче, щоб швидше настав мир і спокій. Багато хто чудово розуміє, що Донбас - це Україна, а без України Донбас буде великою сірою зоною... Переважна більшість шахтарів за те, щоб шахти працювали», - сказав Волинко.
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За його словами, шахтарі розуміють, що в разі від'єднання Донбасу держава припинить дотувати вугільні підприємства й шахти закриються, а люди залишаться без роботи. При цьому він навів приклад сусідньої Ростовської області (Росія), де раніше працювали 63 шахти, а зараз лише 3, оскільки вугілля можна видобувати відкритим способом на Кузбасі, де воно значно дешевше.
«Ростовські шахтарі їздять вахтовим методом - хто до Кузбасу, хто до Воркути», - сказав голова НПГД, зазначивши, що російські шахтарі не будуть раді безробітним шахтарям Донбасу, оскільки зарплата стане ще меншою.
Він також повідомив, що озброєні сепаратисти намагаються зупинити шахти й не пускають людей на роботу.
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«Шахтарі поки мовчки чинять опір. Не пускають (сепаратисти - УНІАН), а вони їх мовчки обходять і йдуть на роботу. Ну я думаю, що все це до певного часу», - додав Волинко, підкресливши, що така ситуація шахтарям набридла й вони найближчим часом можуть вийти і боротися із сепаратистами самостійно.
Крім того він повідомив, що сепаратисти лякають жителів Луганської та Донецької областей представниками «Правого сектора» й «бандерівцями». При цьому людей, які тверезо оцінюють ситуацію і говорять, що при федералізації Донбас не виживе, називають провокаторами й кидаються на них із кулаками.
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Як повідомляв УНІАН, 5 травня сепаратисти захопили адміністративну будівлю державного вугільного підприємства «Артемвугілля», яке наступного дня звільнили, після чого підприємство відновило роботу.
11 травня в Донецькій та Луганській області сепаратисти провели незаконний референдум із питання незалежності цих регіонів.
Вони стверджують, що 89% громадян проголосували за державну самостійність самопроголошеної Донецької народної республіки.
Відповідно до українського законодавства, згадуване опитування не має юридичної сили і його проведення не визнають ОБСЄ, ЄС, а також США та інші країни світу.