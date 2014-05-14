Шахтарі Донбасу виступають за єдину Україну й не піддаються на провокації сепаратистів - профспілка

Шахтарі Донбасу розуміють негативні наслідки можливого відділення Донецької та Луганської областей або приєднання цих регіонів до Росії, тому виступають за єдину Україну й не піддаються на провокації сепаратистів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Незалежної профспілки гірників Донбасу (НПГД) Микола Волинко.

«Народ хоче, щоб швидше настав мир і спокій. Багато хто чудово розуміє, що Донбас - це Україна, а без України Донбас буде великою сірою зоною... Переважна більшість шахтарів за те, щоб шахти працювали», - сказав Волинко.

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За його словами, шахтарі розуміють, що в разі від'єднання Донбасу держава припинить дотувати вугільні підприємства й шахти закриються, а люди залишаться без роботи. При цьому він навів приклад сусідньої Ростовської області (Росія), де раніше працювали 63 шахти, а зараз лише 3, оскільки вугілля можна видобувати відкритим способом на Кузбасі, де воно значно дешевше.

«Ростовські шахтарі їздять вахтовим методом - хто до Кузбасу, хто до Воркути», - сказав голова НПГД, зазначивши, що російські шахтарі не будуть раді безробітним шахтарям Донбасу, оскільки зарплата стане ще меншою.

Він також повідомив, що озброєні сепаратисти намагаються зупинити шахти й не пускають людей на роботу.

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«Шахтарі поки мовчки чинять опір. Не пускають (сепаратисти - УНІАН), а вони їх мовчки обходять і йдуть на роботу. Ну я думаю, що все це до певного часу», - додав Волинко, підкресливши, що така ситуація шахтарям набридла й вони найближчим часом можуть вийти і боротися із сепаратистами самостійно.

Крім того він повідомив, що сепаратисти лякають жителів Луганської та Донецької областей представниками «Правого сектора» й «бандерівцями». При цьому людей, які тверезо оцінюють ситуацію і говорять, що при федералізації Донбас не виживе, називають провокаторами й кидаються на них із кулаками.

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Як повідомляв УНІАН, 5 травня сепаратисти захопили адміністративну будівлю державного вугільного підприємства «Артемвугілля», яке наступного дня звільнили, після чого підприємство відновило роботу.

11 травня в Донецькій та Луганській області сепаратисти провели незаконний референдум із питання незалежності цих регіонів.

Вони стверджують, що 89% громадян проголосували за державну самостійність самопроголошеної Донецької народної республіки.

Відповідно до українського законодавства, згадуване опитування не має юридичної сили і його проведення не визнають ОБСЄ, ЄС, а також США та інші країни світу.