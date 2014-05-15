Регіонали залишили зал парламенту

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

Фракція "Партії регіонів" у повному складі покинула залу Верховної Ради, де зараз проходить сесія парламенту. Лідер регіоналів Олександр Єфремов заявив з трибуни:

"Поки в країні триває антитерористична операція, і гинуть громадяни України, Партія регіонів не буде працювати в сесійній залі", - сказав він.

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У свою чергу, в.о. президента України Олександр Турчинов заявив, що АТО буде зупинена в тому випадку, якщо терористи складуть зброю.