Регіонали залишили зал парламенту
12:55, 15 травня 2014Політика
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Фракція не може працювати у ВР, поки на Донеччині триває АТО.
Нардепи-регіонали покинули зал парламенту / Фото: УНІАН
Про це повідомляє кореспондент УНІАН.
Фракція "Партії регіонів" у повному складі покинула залу Верховної Ради, де зараз проходить сесія парламенту. Лідер регіоналів Олександр Єфремов заявив з трибуни:
"Поки в країні триває антитерористична операція, і гинуть громадяни України, Партія регіонів не буде працювати в сесійній залі", - сказав він.
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У свою чергу, в.о. президента України Олександр Турчинов заявив, що АТО буде зупинена в тому випадку, якщо терористи складуть зброю.
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