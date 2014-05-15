Держава має допомагати молодим сім'ям, а не ускладнювати їм життя - екс-міністр

Для популяризації інституту сім'ї необхідно впроваджувати відповідні програми, а не урізати соціальну підтримку сім'ям з дітьми. Про це заявила Наталія Королевська 15 травня, в Міжнародний день сім'ї.

«Як мати двох синів я добре знаю, наскільки важлива для дитини повноцінна сім'я. Разом з тим сьогодні через соціально-економічних проблеми в країні багато родин розпадаються, а держава, замість посилення підтримки молодих сімей, урізає відповідні програми», - сказала вона.

Наталія Королевська нагадала, що з 1 липня цього року будуть скорочені виплати на другу та третю дитину на 20 тис. грн. та 83 тис. грн. відповідно, а допомога по догляду за дітьми до трьох років і зовсім скасовується. Це, на її думку, негативно вплине на інститут сім'ї в цілому та на бажання українців обзаводитися великими сім'ями.

«У непростих умовах українці масово відкладають створення сім'ї. Скасування та скорочення виплат на дітей, урізання витрат на будівництво дитячих садків, призупинення молодіжного житлового кредитування - ці рішення уряду негативно впливають на інститут сім'ї», - підкреслила екс-міністр соціальної політики. Вона також акцентувала увагу влади на необхідності державної підтримки багатодітних та малозабезпечених сімей.

Нагадаємо, задля захисту соціальних прав українців Наталія Королевська подала звернення до Конституційного Суду. Вона вимагає від суддів скасування положень закону від 27 березня 2014 року, які скорочують соціальні виплати, в тому числі допомогу на дітей.