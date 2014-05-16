Аваков пообіцяв у прямому ефірі 19 травня розповісти про афери Курченка на 26 млрд гривень
08:49, 16 травня 2014Політика
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Міністр МВС Арсен Аваков пообіцяв в прямому ефірі 19 травня розповісти про схеми афер Сергія Курченка в торгівлі нафтопродуктами.
Аваков пообіцяв у прямому ефірі 19 травня расскзать про афери Курченко
"Анонсирую. У понеділок 19 травня, в день піонерії - публічна підозра. Схеми афер в торгівлі нафтопродуктами головного колишнього «піонера країни» Курченко. Публічно, в прямому ефірі, з подробицями і деталями. Публічно, настільки, щоб оволоділа масами - «і ніякі суди не зуміли зам'яти» і продати результати чергового розслідування", - написав Аваков на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
Окрім того, Аваков додав, що афери Курчено коштували Україні " 26 млрд гривень тільки за минулий рік".
Нагадаємо, Генеральна прокуратура України 23 квітня оголосила скандально відомого бізнесмена, голову наглядової ради компанії ВЕТЕК Сергія Курченко в міжнародний розшук.
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