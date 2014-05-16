Аваков пообіцяв у прямому ефірі 19 травня розповісти про афери Курченка на 26 млрд гривень

"Анонсирую. У понеділок 19 травня, в день піонерії - публічна підозра. Схеми афер в торгівлі нафтопродуктами головного колишнього «піонера країни» Курченко. Публічно, в прямому ефірі, з подробицями і деталями. Публічно, настільки, щоб оволоділа масами - «і ніякі суди не зуміли зам'яти» і продати результати чергового розслідування", - написав Аваков на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Окрім того, Аваков додав, що афери Курчено коштували Україні " 26 млрд гривень тільки за минулий рік".

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України 23 квітня оголосила скандально відомого бізнесмена, голову наглядової ради компанії ВЕТЕК Сергія Курченко в міжнародний розшук.