Неподалік Запорізької АЕС затримали озброєну групу

Як повідомили УНІАН в інформаційному центрі Запорізької АЕС, інцидент з озброєними людьми, які 15 травня пізно ввечері були виявлені та затримані в районі Запорізької АЕС, на стабільності і безпеці роботи станції не позначився.

"15 травня на в'їзді в місто Енергодар правоохоронцями була затримана група озброєних осіб. Після проведення необхідних оперативних заходів, "гостей" відпустили, і вони покинули межі міста. На роботі Запорізької АЕС дана подія не відбилося. Станція працює у звичному ритмі. В роботі знаходяться три енергоблоки, на блоках № 3, 4 тривають планові ремонти, блок №5 знаходиться в резерві", - повідомили в інформаційному центрі Запорізької АЕС.

Також в інформцентрі розповіли, що промисловий майданчик Запорізької АЕС охороняється силами військ Міністерства внутрішніх справ України.

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За даними ЗАЕС, пропуск персоналу та транспорту на станцію здійснюється через спеціально обладнані контрольно-пропускні пункти. Режимні приміщення і об'єкти, що забезпечують безпеку станції і весь периметр зони суворого режиму, де проводиться робота з радіоактивними речовинами, взяті під сигналізацію і контролюються оператором військової частини або оперативним персоналом станції. Допуск до них здійснюється за спеціальними дозволами.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, 15 травня у районі Запорізької атомної станції -неподалік блокпостів в районі ЗАЕС співробітниками міліції були затримані близько 40 озброєних чоловіків, багато - в масках.