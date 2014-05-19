Мін’юст направив запити до Генпрокуратури та СБУ щодо розслідування діяльності КПУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив міністр юстиції Павло Петренко.

“Ми зараз у тісному зв`язку з правоохоронцями збираємо доказову базу і якнайшвидше будемо подавати відповідні позови після отримання повного обсягу документів від ГПУ і СБУ”, - сказав Петренко.

На уточнююче запитання журналістів, чи буде це позов щодо заборони діяльності КПУ, міністр відповів: “Згідно з законом про політичні партії, у Міністерства юстиції у разі, коли надходять матеріали від правоохоронних органів, є можливість звернутись з позовом про ліквідацію тієї чи іншої політичної партії чи громадського об`єднання, які порушують закон і які фактично займаються діяльністю, спрямованої на дії, які загрожують суверенітету та державному устрою”.

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Петренко також зазначив, що, крім того, в рамках перевірки фактів антиконституційної діяльної КПУ правоохоронні органи можуть порушити кримінальні провадження проти конкретних осіб, в тому числі й керівників політичних сил.

“Тому що саме у рамках кримінального провадження і отримується доказова база, і можна притягнути цих осіб до відповідальності, в тому числі до кримінальної, якщо у їхніх діях є злочини, наприклад, пов`язані з порушенням територіальної цілісності та суверенітету України, або ж якихось сепаратистських злочинів”, - сказав Петренко.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня Турчинов заявив, що направив до Міністерства юстиції листа з проханням розглянути матеріали щодо антиконституційної діяльності КПУ.

“Я сьогодні підписав офіційного листа на Міністерство юстиції України, де пропоную міністру негайно розглянути всі матеріали, надані Службою безпеки України, Генеральною прокуратурою, щодо незаконної антиконституційної діяльності Комуністичної партії України”, - сказав Турчинов.

Він висловив переконання, що суд «поставить крапку в цій справі».

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Як йдеться в листі Турчинова, текст якого передано УНІАН прес-службою в.о. президента, Мін’юст має без зволікань вжити заходів щодо заборони Комуністичної партії України.

«Прошу Міністерство юстиції України вивчити питання щодо причетності Комуністичної партії України до вчинення дій, спрямованих на порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, та вжити без зволікань у встановленому законом порядку заходів щодо заборони Комуністичної партії України», - наголосив Турчинов.