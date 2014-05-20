Терористи знову обстріляли з мінометів українських силовиків у Слов'янську, є поранені - Тимчук

Терористи в черговий раз обстріляли з мінометів позиції українських силовиків у Слов'янську на горі Карачун.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

Читайте такожБойовики обстрілюють з мінометів блокпост українських силовиків під Краматорськом - Тимчук

"Обстріл вівся, що вже стало для терористів «традицією», з житлових кварталів міста. Четверо силовиків поранені", - пише він.

За словами Тимчука, поранених українських військових одразу евакуювали за допомогою гелікоптерів.