Терористи знову обстріляли з мінометів українських силовиків у Слов'янську, є поранені - Тимчук
09:05, 20 травня 2014Політика
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За даними групи «Інформаційний Опір», обстріл традиційно вівся з житлових кварталів міста.
У Слов'янську терористи продовжують обстрілювати українські позиції / REUTERS
Терористи в черговий раз обстріляли з мінометів позиції українських силовиків у Слов'янську на горі Карачун.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.
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"Обстріл вівся, що вже стало для терористів «традицією», з житлових кварталів міста. Четверо силовиків поранені", - пише він.
За словами Тимчука, поранених українських військових одразу евакуювали за допомогою гелікоптерів.
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