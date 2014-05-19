Терористи обстріляли військових на горі Карачун - один солдат загинув

За оперативними даними групи «Інформаційний Спротив», терористи здійснили мінометний обстріл позицій українських силовиків на горі Карачун поблизу Слов'янська, де розташована телевишка.

Раніше повідомлялося, що на Луганщині терористи обстріляли трансформатори, викликавши цим пожежу і зупинивши роботу феросплавного заводу.