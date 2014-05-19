Терористи обстріляли військових на горі Карачун - один солдат загинув
09:51, 19 травня 2014Політика
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В результаті обстрілу один силовик загинув, троє поранені.
Терористи атакували військових на горі під Краматорськом / REUTERS
За оперативними даними групи «Інформаційний Спротив», терористи здійснили мінометний обстріл позицій українських силовиків на горі Карачун поблизу Слов'янська, де розташована телевишка.
Раніше повідомлялося, що на Луганщині терористи обстріляли трансформатори, викликавши цим пожежу і зупинивши роботу феросплавного заводу.
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