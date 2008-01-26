Тимошенко робить те, у що ніхто не хотів вірити

Прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко висловила подяку голові правління Ощадного банку Анатолію ГУЛЕЮ за ефективну роботу з повернення людям втрачених заощаджень.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кабінету міністрів України.

“Я персонально дякую керівникові, а також всім тридцяти восьми тисячам працівникам Ощадного банку України за їх самовіданність, відповідальність та оперативність в роботі”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, зазначивши: “Ми разом з вами за два тижні зробили більше, ніж вся влада за попередні 17 років”. Прем`єр також додала, що “саме сьогодні люди побачили, що повернення заощаджень це не передвиборча обіцянка політиків, а цілком реальна справа”.

“Ми сьогодні разом з Ощадбанком робимо те, у що ніхто не вірив і не хотів вірити”, - сказала прем`єр-міністр. - Ми не шукали причин, чому це зробити неможливо. Ми знайшли спосіб, як це можна виконати”.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО “уряд і Ощадбанк роблять сьогодні дуже важливу справу – реалізовують програму встановлення справедливості в країні. І якби існував Орден справедливості, то таку нагороду мали б першими отримати саме ощадбанківці”.

Прем’єр також висловила задоволення тим, що всі проблеми які виникали в процесі виплат людям в перші дні усувалися достатньо швидко і ефективно. “Так, були черги, але вони виникли тому, що 17 років до нас ніхто нічого не робив і нікому нічого не платив. Тож і черг не було під банком, бо не було чого туди йти людям. Сьогодні черги – це об`єктивна причина. Бо люди поки що не довіряють владі і хочуть взяти свої гроші якомога швидше”, - зауважила вона.

“Стосовно критики на адресу уряду та керівництва «Ощадбанку», яка лунає з боку наших політичних опонентів та окремих чиновників – то інфляція їм ввижається, то параліч роботи банку, то ще якісь жахи. Такою критикою наші опоненти прикривають свою власну сімнадцятирічну нездатність зробити користь для людей. Інших причин для подібного словоблуддя не існує”, - наголосила прем’єр.

Ю.ТИМОШЕНКО також висловила впевненість, що уряд та «Ощадбанк» обов`язково успішно завершать повну виплату людям втрачених заощаджень впродовж двох років, як і було заплановано.

“Я також хочу категорично спростувати всі чутки про те, що повернення боргів людям викличуть інфляцію. Це – неправда. Гривня – достатньо міцна грошова одиниця і вона збереже свою міцність і після того, як ми виплатимо всі кошти”, - підкреслила прем’єр-міністр.