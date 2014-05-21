Явка на президентських виборах України становитиме понад 70% - КВУ

Про це на прес-конференції в УНІАН сказав генеральний директор КВУ Олександр Черненко.

«Цифри щодо прогнозованої явки практично ідентичні в різних соціологічних служб. Сьогодні 60% українців заявляють, що точно прийдуть на вибори, і ще приблизно 20% висловлюються, що, скоріше за все, візьмуть участь у виборах. Останню цифру, згідно з досвідом, треба ділити на два», - зазначив він.

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«Сьогодні у нас, навіть з урахуванням ситуації на Донбасі, з тим, що там і низьке бажання брати участь у виборах, і немає фізичної змоги, навіть з урахуванням цієї ситуації ми прогнозуємо: не менше 70% громадян України візьмуть участь у виборах», - зауважив Черненко.

За його словами, «у Києві, на заході України ми бачимо «захмарні» цифри готовності взяти участь у виборах. У Києві, де зазвичай голосують не більше половини виборців, сьогодні близько 70% готові прийти на вибори – це досить серйозна цифра».