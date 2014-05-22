Терористи з "ЛНР" у черговий раз попросили військової підтримки у РФ

Самопроголошена «Луганська народна республіка» звернулася до Російської Федерації з проханням ввести миротворчі сили на територію ЛНР.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ЛНР, про це йдеться у зверненні до президента Російської Федерації Володимира Путіна, Голови Державної Думи РФ Сергія Наришкіна, Голови Ради Федерації Федеральних Зборів РФ Валентини Матвієнко.

У зверненні сказано, що «сьогодні, о 4 годині ранку, по-фашистськи, як у кривавому 41 році», українські збройні сили здійснили акт агресії проти мирного населення Луганської народної республіки.

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«Відповіддю на звернення до уряду України з вимогою негайного виведення всіх збройних формувань на нашій території українські збройні сили розв'язали кровопролиття мирного населення міст і сіл Луганщини.

Керівництво Луганської Народної Республіки звертається до вас з проханням ввести миротворчі війська на територію Луганської Народної Республіки», - сказано у зверненні.

Також, згідно з повідомленням, у зверненні, підписаному самопроголошеним "губернатором" Валерієм Болотовим, підкреслюється, що Російська Федерація в особі її офіційних представників і народу братньої Росії визнала та підтримала проведення референдуму про створення незалежної республіки на території колишньої Луганської області, жителі якої скористалися природним правом народу на самовизначення.

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«Результати його виявилися настільки вражаючими і переконливими, що не залишилося жодних сумнівів - народ зробив свій однозначний вибір.

Але нелегітимна, не визнана Південним Сходом України влада в Києві, здійснила державний переворот, намагається нав'язати нам свою волю за допомогою відвертого насильства. Вона проводить каральну операцію проти народу республіки, підтримувану її західними партнерами. Її війська, як регулярні, так і набрані з добровольців-націоналістів, продовжують окупувати частину території Луганської Народної Республіки, розв'язавши відвертий терор проти місцевих жителів і погрожуючи життєдіяльності молодої держави. У нас немає достатніх сил для повного вигнання іноземного агресора з нашої землі», - йдеться в тексті документа.

За словами Болотова, запобігти гуманітарній катастрофі, що «спланована від імені України її нелегітимним урядом», може тільки введення миротворчих військ Росії.

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«Ми не сумніваємося, що братня нам країна рано чи пізно прийме таке рішення. І ми сподіваємося, що воно буде прийнято раніше, ніж на території Луганської Народної Республіки вибухне гуманітарна катастрофа, штучно створювана на нашій території націоналістичним урядом суміжної держави Україна», - йдеться у зверненні.