На другий тур виборів знадобиться близько 500 мільйонів гривень - ЦВК

Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера нагадав, що вибори президента будуть легітимними, незалежно від кількості виборців, що візьмуть у них участь.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Магера заявив на прес-конференції.

“Вибори відбудуться і вважатимуться легітимними, незалежно від кількості виборчих дільниць, виборчих округів, де з різних причин голосування може не відбутися. Тому Україна обере президента, який буде визнаний не лише в Україні, а й міжнародним співтовариством”, - сказав Магера.

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Крім того, Магера заявив, що він особисто хотів би, щоб президентські вибори пройшли в один тур.

“Безвідносно до прізвища обраного президента, я вважаю, що найкраще було б, якби держава отримала президента за результатами 25 травня. Це важливо і з точки зору того, що в протилежному випадку нас чекатиме ще три тижні проведення певних заходів безпеки членів комісій, приміщень комісій. Крім того, у разі повторного голосування, нас чекатимуть додаткові видатки державного бюджету у розмірі близько 500 мільйонів гривень”, - сказав Магера.

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Також він нагадав норми законодавства стосовно завершення виборчого процесу.

За його словами, в разі проведення другого туру, через три тижні після першого, крайній термін підбиття підсумків президентських виборів — 25 червня, а крайній термін вступу повноваження новообраного президента — 30 днів після підбиття остаточних підсумків президентських виборів.