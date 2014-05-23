Україна зараз має більше союзників, ніж будь-коли - посол Польщі

Попри подекуди проросійську риторику деяких європейських ЗМІ, усі рішення європейських країни є проукраїнські. Про таке в ефірі 5 каналу заявив Надзвичайний i Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Генрик Літвін.

Читайте такожСхідноєвропейські лідери вважають політику ЄС щодо Росії "лицемірною"«Мені здається, сьогодні Україна має набагато більше прихильників, набагато більше друзів, набагато більше союзників ніж інколи. І позиція ЄС в справах України дуже сильна дуже однозначна і єдина. А те, що можна знайти різні голоси в європейських ЗМІ, ну це така структура тих ЗМІ. Досить довго триває криза в Україні і тому ЗМІ шукають можливості прислухатися другої сторони. Це старий принцип і ЗМІ використовують цей принцип дуже однозначно. Так, що я би не був здивований, але якщо подивитися на політичну позицію, на заяви лідерів, на те що відбувається на засіданнях Європейської Ради, то треба сказати, що підтримка однозначна. Можна шукати певний час різних голосів і можна їх знайти, але політичні рішення усіх європейських країн є проукраїнські», – заявив Літвін.