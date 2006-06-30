Ющенко проводить зустріч з лідерами коаліції

Президент України Віктор ЮЩЕНКО проводить зустріч з лідерами фракцій парламентської коаліції – Романом БЕЗСМЕРТНИМ («Наша Україна»), Юлією ТИМОШЕНКО (БЮТ) та Олександром МОРОЗОМ (СПУ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента сказала прес-секретар глави держави Ірина ГЕРАЩЕНКО.

Вона наголосила, що Президент занепокоєний ситуацією, що склалася в парламенті, та переконаний, що немає підстав для блокування роботи Верховної Ради. За словами І.ГЕРАЩЕНКО, В.ЮЩЕНКО закликає всі фракції сісти за стіл переговорів і очікує від парламенту, в першу чергу, обрання керівництва ВР, керівництва комітетів та приведення до присяги суддів Конституційного суду.

І.ГЕРАЩЕНКО зазначила, що після зустрічі, яка, як очікується, завершиться близько 12.30, відбудеться підхід лідерів коаліції до журналістів перед входом до Секретаріату.